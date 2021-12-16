Не Granta, так Largus и Xray: конвейер АвтоВАЗа снова встал

Стоило нам порадоваться из-за возобновления производства Lada Granta после очередного простоя, как из Тольятти поступила плохая новость: АвтоВАЗ остановил выпуск Lada Largus, Xray, а также моделей Renault.

Предпосылки к тому, что 16 декабря линия по выпуску автомобилей на платформе B0 не выйдет на работу, появились вчера: вторая смена была распущена по домам. Причина простоя та же: нехватка электронных компонентов. Сохранялась вероятность того, что вторая смена, занятая сборкой машин Lada и Renault, приступит к работе, однако этого не произошло.

Таким образом, остановка выпуска Largus, Xray, Sandero и Logan стала первой за четыре недели. За полторы смены отставание от производственного плана увеличится примерно на тысячу автомобилей.

Напомним, что при наличии достаточного количества деталей для выпуска автомобилей, на АвтоВАЗе вводятся "чёрные субботы", когда автомобили производят в одну смену в выходной день.