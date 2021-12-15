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15.12.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ, как и ожидалось, смог возобновить производство Lada Granta на заводе в Тольятти после двухдневного простоя. Теперь все линии конвейера работают в штатном режиме.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Сборка "бюджетников" Granta будет осуществляться до конца рабочей недели: ежесуточно будет производиться более 600 автомобилей, то есть всего будет собрано более 1800 авто. Режим работы на следующую неделю в условиях проблем с поставками электронных компонентов не определён.

Производство внедорожников Lada Niva и автомобилей на платформе B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero) работает без простоев уже пятую неделю, более того, частично компенсировать образовавшееся отставание от производственного плана АвтоВАЗ смог благодаря введению дополнительных рабочих смен в субботу.

Подробностей о производстве Lada Vesta, которое осуществляется в Ижевске, пока нет. Известно лишь, что завод также испытывал трудности с компонентами и был вынужден ввести режим простоя на несколько дней.

По состоянию на ноябрь АвтоВАЗ недовыпустил около ста тысяч автомобилей.

#Lada