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14.12.2021 15:05
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готовится к началу сборки Lada Granta заранее

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В начале этой недели СКП Kalina, занятое выпуском семейства Lada Granta, испытало дежавю: пятидневка вновь началась с простоя, но в конце конвейера снова забрезжил свет - 15 декабря сборка автомобилей может быть возобновлена, и на АвтоВАЗе к этому готовятся заранее.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Сварочный и окрасочный комплексы, по данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", сегодня уже приступили к работе, но малыми составами, которые готовят задел на завтрашний день.

Напомним, регулярные простои СКП Kalina привели к дефициту Lada Granta в дилерской сети. В ноябре сборочно-кузовное производство работало всего 8 дней из двадцати, из-за чего недособрали около семи тысяч машин. В декабре "прогуляно" уже четыре дня из десяти рабочих.

Производство Lada Vesta в Ижевске оставалось самым стабильным до последнего времени, однако и на удмуртском заводе введена практика простоев в связи с нехваткой комплектующих.

АвтоВАЗ старается при первой же возможности догнать производственный план: для этого в субботу организуется дополнительная смена.

#Lada