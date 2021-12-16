Президент АвтоВАЗа рассказал о новинках Lada в 2022 году

АвтоВАЗ представит в 2022 году несколько новинок, и по крайней мере одна из них будет производиться на ижевском заводе компании. Об этом заявил журналистам глава компании Николя Мор на поведении итогов года.

- Достаточно большой объем инвестиций мы планируем в ижевское производство. И вы можете догадаться, что произойдет там в следующем году. Это также будет большой сюрприз, но сегодня больше не могу ничего сказать на этот счет, - сказал топ-менеджер.

Очевидно, речь может идти о новой Lada Vesta, поскольку именно эту модель выпускают на мощностях ижевского завода.

Конкретные названия новинок Lada Николя Мор не уточнил. Но, по его словам, "новые модели будут держать" журналистов "в рабочем настроении", а потребителям принесут новый опыт.

- Могу сказать, что характеристики, опции и качество этих моделей будут на порядок выше сегодняшнего уровня. В особенности это касается так называемых подключенных сервисов. Вы уже знаете о системах Enjoy, Enjoy Pro и Lada Connect. Но с выходом новых моделей мы выйдем на новый уровень, сделаем шаг вверх.

Ранее СМИ рассекретили производственные планы АвтоВАЗа на 2022 год. В них также фигурирует запуск новой Lada Vesta и серийный выпуск третьего поколения Renault Logan на платформе CMF-B.