Суд продлил арест обвиняемым в нападении на отца с ребенком в новой Москве

Суд продлил срок содержания под стражей четырем мужчинам, напавшим на отца с ребенком в Новых Ватутинках, до 5 февраля 2022 года.

Напомним, что 4 ноября 2021 года на Нововатутинском проспекте четверо напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был маленький ребенок, и избили их. Следствие заявило, что обвиняемые "создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка".

Фигурантам этого уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступления по статье 105 Уголовного кодекса РФ - "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору".

Ход расследования этого дела находится на контроле прокуратуры Москвы. Изучается также законность получения троими фигурантами дела российского гражданства и прописки в Оренбургской области.