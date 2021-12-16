В Приамурье из-за нарушения антиковидных ограничений закрыли кафе

В городе Белогорске Амурской области кафе закрыли на месяц из-за нарушения антиковидных ограничений.

По сообщению регионального управления Федеральной службы судебных приставов, заведение работало в неположенное время - до четырех часов утра. В регионе услуги общепита с недавнего времени можно оказывать до часа ночи, а ранее время было ограничено 23 часами вечера.

Совсем недавно владелец кафе уже привлекался к административной ответственности - штрафу в 30 тысяч рублей. Снова оказавшись на судебном заседании, предприниматель своей вины не признал.

Суд 14 декабря вынес решение приостановить деятельность кафе на 30 суток. В тот же день судебные приставы вручили бизнесмену постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении решения суда, предупреждение об административной ответственности.