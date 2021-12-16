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16.12.2021 22:14
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил передать в СК дело о резонансном ДТП на Невском проспекте

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать из полиции в Следком материалы расследования резонансного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.

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Напомним, накануне пьяный водитель, двигаясь на огромной скорости сбил двух человек, переходивших Невский проспект. 23-летняя девушка погибла на месте, ее спутник госпитализирован.

Водитель задержан. Он отказался от медицинского освидетельствования, но по предварительным данным, признаки алкогольного опьянения были налицо.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В скором времени водителю должны будут избрать меру пресечения.

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