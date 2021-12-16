КС обязал учесть в законе особый статус гаражных кооперативов

Конституционный суд РФ обязал учитывать особый статус гаражно-строительных кооперативов как объединений граждан без цели извлечения прибыли.

Отныне их нельзя ликвидировать по тем же основаниям, что и обычное юридическое лицо, - отсутствию движения средств по счетам и налоговой отчетности. Соответствующее постановление публикует "РГ".

Москвич Владимир Тринько купил гараж в 1993 году, почти четверть века пользовался им и как местом для хранения машины, и как автомастерской, однако в 2017 году гаражно-строительный кооператив (ГСК) "АВТОКОМП-1" был ликвидирован как юридическое лицо. Причиной решения контролирующих органов стало отсутствие налоговой отчетности и операций по банковскому счету. Своевременно узнать о нем у членов кооператива практически не было шансов - регулятор должен опубликовать решение о предстоящей ликвидации в органах печати, но не обязан сообщать о нем заинтересованным лицам. Поэтому оспорить решение налоговой службы в судах общей юрисдикции не удалось. И Владимир Тринько пошел по иному пути - поставил перед высшей юридической инстанцией страны вопрос о соответствии такого подхода соблюдению его конституционных прав.

По мнению автолюбителя, решение о ликвидации ГСК подобным образом ведет к лишению организации и ее членов имущества, то есть гаражей и обслуживающей их инфраструктуры, чем ущемляются его право на свободу объединений и право на свободное использование своего имущества. Конституционный суд усмотрел в деле Владимира Тринько ущемление права частной собственности и отсутствие возможностей его государственной защиты.

Судьи пришли к выводу, что извлечение прибыли не является для кооператива основным видом деятельности, поэтому наличие этой самой деятельности нельзя оценивать только по финансовым показателям. А существующие нормы "не позволяют учесть специфику этого вида юридического лица как объединения граждан, специально предназначенного для обеспечения им возможности использовать имущество в личных целях, как правило, без активного участия в гражданском обороте, без осуществления приносящей доход деятельности и без профессионального управления организацией".

- Наличие признаков, названных в статье 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", само по себе не может быть безусловным основанием для исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, и такое решение может быть принято только при фактическом прекращении деятельности хозяйствующего субъекта, - напомнил также Конституционный суд позицию Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

По мнению заявителя, решение о ликвидации ГСК ведет к лишению организации и ее членов имущества

Поэтому в действующее законодательство необходимо внести изменения, которые учитывали бы особое положение таких объединений граждан. Но дело Владимира Тринько может быть пересмотрено, не дожидаясь исправлений - на основании постановления Конституционного суда Российской Федерации, которым судам в период доработки ФЗ надлежит руководствоваться при рассмотрении подобных ситуаций.