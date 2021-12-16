В Белом море провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" провел испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море. Как сообщили в Минобороны РФ, стрельбы проводились в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Там отметили, что ракета была запущена из акватории Белого моря по береговой мишени, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Данные объективного контроля подтвердили, что полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, стрельба была признана успешной, цель поражена.

На момент испытаний обеспечивали безопасность стрельб и закрытие района надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Как ранее сообщалось, предыдущее испытания ракеты прошли в Белом море 29 ноября. Тогда "Адмирал Горшков" успешно отстрелялся по морской мишени.

В Минобороны заявляют, что "Циркон" может быть принят на вооружение уже в следующем году.

Производители гиперзвуковых ракет уже начали серийное производство "Цирконов" - несмотря на то, что испытания изделия пока продолжаются.