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16.12.2021 09:36
Рубрика: Власть

В Белом море провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Текст: Александр Степанов
Фрегат "Адмирал Горшков" провел испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море. Как сообщили в Минобороны РФ, стрельбы проводились в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Там отметили, что ракета была запущена из акватории Белого моря по береговой мишени, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Путин рассказал об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Данные объективного контроля подтвердили, что полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, стрельба была признана успешной, цель поражена.

На момент испытаний обеспечивали безопасность стрельб и закрытие района надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Как ранее сообщалось, предыдущее испытания ракеты прошли в Белом море 29 ноября. Тогда "Адмирал Горшков" успешно отстрелялся по морской мишени.

В Минобороны заявляют, что "Циркон" может быть принят на вооружение уже в следующем году.

Производители гиперзвуковых ракет уже начали серийное производство "Цирконов" - несмотря на то, что испытания изделия пока продолжаются.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Оружие XXI века РГ-Видео

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