В Ленобласти умерла пенсионерка, которая сама себя прооперировала

В Ленинградской области умерла 90-летняя пенсионерка, которая три недели назад сама себе сделала операцию. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на родственников женщины.

Напомним, у пенсионерки было диагностировано онкологическое заболевание.

Три недели назад пожилая женщина сама себя прооперировала, пыталась удалить скопление жидкости в брюшной полости. Вообще-то пенсионерке должны были сделать операцию в Выборге, в местной больнице, но в момент госпитализации выяснилось, что у нее коронавирус. Женщине предложили ехать в другой город, в больницу, где оперируют пациентов с COVID-19, но она отказалась, даже несмотря на то, что доставить ее туда могли по линии скорой помощи.

В итоге операцию она сделала сама себе дома. После этого пенсионерку госпитализировали, и все это время она находилась в больнице.

В случившем разбираются региональные органы здравоохранения, Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело.

Со слов родственников женщины причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Официальным подтверждением данной информации "РГ" не располагает.