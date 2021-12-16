В Петербурге судимый за педофилию устроился в школу по поддельной справке

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга выяснила, каким образом учитель биологии, у которого ранее была судимость, смог устроиться в школу №1. Оказалось, что педагог представил в администрацию учебного заведения фальшивый документ, что не имел конфликтов с законом, сообщают в надзорном ведомстве.

Учитель был судим за нарушение половой неприкосновенности и половой свободы личности, причем, в отношении несовершеннолетних. С таким прошлым в образовательных учреждениях работать нельзя. Но мужчина устроился в школу №1 и преподавал там биологию.

Неделю назад учитель вновь попал в поле зрения правоохранительных органов и вновь по той же статье. Двое мальчиков пожаловались родителям на домогательства со стороны педагога.

Было возбуждено уголовное дело, начато расследование. Учитель сейчас арестован.