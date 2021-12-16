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16.12.2021 09:38
Рубрика: Общество

Instagram восстановил аккаунт администрации Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Социальная сеть Instagram сняла блокировку с аккаунта администрации Симферополя, который был недоступен для подписчиков в течение недели. Об этом сообщил начальник управления информационной политики мэрии Андрей Черниченко.

Фото: iStock
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Страница была заблокирована на прошлой неделе, после чего пресс-служба направила администраторам сайта письмо с просьбой объяснить причину санкций под надуманным предлогом - "нарушение правил сообщества".

На самом деле страница доводила до почти 3500 подписчиков полезную и важную информацию о развитии столицы Крыма, о благоустройстве общественных зон и работе транспорта, а также о проводимых мероприятиях и праздниках.

- Аккаунт восстановили сегодня ночью, - пояснил "РГ" Черниченко. - Никаких объяснений и никаких извинений - у них своя игра и свои правила.

Ранее немотивированную блокировку, а потом восстановление пережил аккаунт правительства Севастпооля.

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