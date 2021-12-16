Режиссер "Дюны" экранизирует культовый роман Артура Кларка

Промежуточно разобравшись с "Дюной", Дени Вильнев приступит к другому столпу золотого фонда классической фантастики - культовому роману Артура Кларка "Свидание с Рамой" (Rendezvous with Rama). Столь ценной новостью в своем эксклюзивном материале делится THR.

Помимо прочего, за проектом стоит компания Alcon Entertainment, занимавшаяся "Бегущим по лезвию 2049", а сопродюсером ленты значится Морган Фримен, владевший авторскими правами на книгу.

О сроках, касте и всем таком прочем пока говорить рано - просто давайте подержим кулачки.

Про книгу Кларка нужно знать следующее: "Свидание" считается программным для творчества автора. Роман был впервые опубликован в 73-м, стремительно собрав суть все важнейшие жанровые премии, включая "Небьюлу", "Хьюго" и "Локус", то есть это тотальный триумф.

Действие разворачивается в XXII веке, где человечество весьма преуспело (вплоть до колонии на Меркурии), и на фоне немалого благоденствия засекло гигантский, многокилометровый чужеродный объект, из центра Галактики перемещающийся к Солнцу. Причем изначально его приняли за астероид и назвали Рамой, то есть в честь аватара Вишну.

В итоге - роман о первом контакте с инопланетной жизнью в циклопических, дух захватывающих антуражах. Позже появилась цепочка продолжений, тяготеющих к монументальности.

Фримен носится с идеей экранизации оригинального тома порядка двадцати лет. А десять лет назад о своем желании снять адаптацию заявлял Дэвид Финчер.