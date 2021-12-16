Сенатор Джабаров: Конгресс США продолжает действовать в антироссийском ритме

Конгресс США продолжает по инерции действовать в антироссийском ритме, в отличие от администрации президента Джо Байдена, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее американские сенаторы предложили предоставить в будущем году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства - спонсора терроризма". "Вряд ли пройдет этот акт, никаких оснований для него нет, скорее американцев можно в этом обвинить", - сказал Джабаров РИА Новости. По его словам, в отличие от администрации Байдена, "которая начала какие-то контакты, переговоры, Конгресс по инерции, с опозданием, работает в антироссийском ритме".

Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Главной темой беседы президентов России и США стали внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей. 15 декабря Байден заявил, что планирует провести новый обстоятельный разговор с российским коллегой, но более подробно об этих планах сообщать не стал.