Toyota идет на рекорд: автомобили будут выпускать стахановскими темпами

В январе 2022 года Toyota планирует выпустить не менее 800 тысяч автомобилей, говорится в официальном заявлении компании. Этот шаг является необходимым в сложившихся из-за последствий пандемии условиях.

Такое количество машин, выпущенных за месяц, является рекордным для японской марки. Для сравнения: в январе 2021 года Toyota выпустила 780 000 автомобилей.

К "стахановским" принципам работы Toyota вынуждена прибегнуть из-за того, что в прошедшие месяцы конвейеры её заводов сталкивались с дефицитом комплектующих и не функционировали. Так, до с 9 по 24 декабря не осуществлялся выпуск Toyota Land Cruiser, очередь на который и так растянулась на несколько лет.

В компании заявили, что прогноз на текущий финансовый год, который заканчивается в марте, прежний - девять миллионов авто.

"Мы продолжаем усиленно работать с нашими поставщиками для восстановления и укрепления цепочки поставок и делаем всё возможное для нормализации ситуации, чтобы поставить в кратчайшие сроки как можно больше автомобилей заказавшим клиентам", - заявили в Toyota.