Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.12.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota идет на рекорд: автомобили будут выпускать стахановскими темпами

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В январе 2022 года Toyota планирует выпустить не менее 800 тысяч автомобилей, говорится в официальном заявлении компании. Этот шаг является необходимым в сложившихся из-за последствий пандемии условиях.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota показала 16 новых электрокаров: "зелеными" станут даже внедорожники

Такое количество машин, выпущенных за месяц, является рекордным для японской марки. Для сравнения: в январе 2021 года Toyota выпустила 780 000 автомобилей.

К "стахановским" принципам работы Toyota вынуждена прибегнуть из-за того, что в прошедшие месяцы конвейеры её заводов сталкивались с дефицитом комплектующих и не функционировали. Так, до с 9 по 24 декабря не осуществлялся выпуск Toyota Land Cruiser, очередь на который и так растянулась на несколько лет.

В компании заявили, что прогноз на текущий финансовый год, который заканчивается в марте, прежний - девять миллионов авто.

"Мы продолжаем усиленно работать с нашими поставщиками для восстановления и укрепления цепочки поставок и делаем всё возможное для нормализации ситуации, чтобы поставить в кратчайшие сроки как можно больше автомобилей заказавшим клиентам", - заявили в Toyota.

#Toyota