Трейлер: "Американская осада" - еще один трэш-боевик с Брюсом Уиллисом

Соскучились по дешёвым недобоевикам с Брюсом Уиллисом? Знаем, что нет - и мы тоже, но ничего не поделаешь: в Сети появился трейлер фильма "Американская осада" (American Siege), как раз из таких.

Сюжет такой: "бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача".

Режиссёр и сосценарист - всё тот же злой гений карьеры Уиллиса Эдвард Дрейк, делавший чудовищные фильмы "Брешь" и "Звёздный рубеж".

Также в одной из ролей - Тимоти В. Мерфи ("Настоящий детектив", "Сокровище нации: Книга тайн", "Сыны анархии").

Мировая премьера - 28 декабря. О том, когда это чудо доедет (и доедет ли) до наших кинотеатров, пока неизвестно.