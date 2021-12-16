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16.12.2021 13:47
Рубрика: Власть

В МИД заявили о непричастности России к убийству Хангошвили

Текст: Юрий Когалов

Россия не причастна к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста Зелимхана Хангошвили. Москва отвергает голословные и полностью оторванные от реальности обвинения. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя вынесенный в Берлине приговор россиянину, обвиненному в этом преступлении, и высылку российских дипломатов.

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Как подчеркнули на Смоленской площади, вынесенный германским судом обвинительный вердикт в отношении гражданина РФ Вадима Соколова "является предельно необъективным и носит характер явного политического заказа". "Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора", - отметили в МИД.

Обвинения в причастности к этому убийству российских государственных структур в министерстве называли "голословными и полностью оторванными от реальности". По мнению дипломатов, факты подтасовывались, в качестве доказательств использовались "публикации из социальных сетей и давно дискредитировавших себя интернет-платформ, засветившихся в последние годы практически во всех антироссийских гибридных операциях". А свидетельские показания были собраны с использованием нелегальных и даже открыто противозаконных методов.

"Характерно также, что иные имеющие право на существование версии произошедшего в берлинском парке Тиргартен преступления ни следствием, ни обвинением, ни судом в расчет не принимались и никак не отрабатывались", - обратили внимание в МИД РФ.

На Смоленской площади выразили разочарование решением под предлогом вынесенного вердикта выслать из Германии двух российских дипломатов. "В Берлине не должно быть никаких сомнений в том, что российская сторона примет ответные меры, адекватные сложившейся ситуации", - подчеркнули в МИД РФ.

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