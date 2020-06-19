Российский посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Посол РФ назвал беспочвенными заявления Генпрокуратуры ФРГ о причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине. В ведомстве считают, что убийство было совершено по заказу российских властей.

"Обвинения не подкреплены никакими фактами и доказательствами. Ранее в привязке к этой истории из Берлина были высланы два сотрудника посольства России за недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами. При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы", - цитирует Сергея Нечаева РИА Новости.

Российский посол был вызван в МИД ФРГ в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. Перед этим Генпрокуратура Германии объявила, что дело обвиняемого россиянина направлено в суд. Говоря о звучащих в Берлине угрозах о возможных дальнейших мерах против России, Нечаев отметил, что "в случае их реализации без реакции они не останутся".