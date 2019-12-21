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21.12.2019 23:41
Рубрика: В мире

Spiegel: ФСБ России передавала Германии данные по Хангошвили

Текст: Александр Саможнев

Представитель ФСБ передал в 2012 году Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) список с именами 19 террористов, среди которых был Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе, сообщает в субботу журнал Spiegel.

По информации издания, в 2016 году Хангошвили переселился в Германию. Он проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. В августе чеченский полевой командир был застрелен в районе парка Малый Тиргартен. Убийца выбросил в реку пистолет и велосипед, на котором он приехал на место происшествия.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Резонансное убийство вызвало дипломатический скандал между Германией и Россией. По решению немецкого правительства были высланы два российских дипломата с формулировкой "за недостаточное сотрудничество России по делу Хангошвили". Москва поступила аналогичным образом.

Тема Хангошвили обсуждалась также между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках встречи "нормандской четверки" в Париже. На пресс-конференции в четверг президент РФ сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала, "по сути, отрицательный ответ". При этом отмечалось, что "Хангошвили был абсолютно кровавым убийцей", который только в одной акции на Кавказе убил 98 человек.

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