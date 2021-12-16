В Nord Stream 2 AG рассказали о ходе сертификации "Северного потока-2"

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG прокомментировала сообщения о том, что Федеральное сетевое агентство Германии не примет решение по поводу сертификации "Северного потока-2" в первой половине 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкий регулятор не примет решение по газопроводу в ближайшее время. Как напомнили в Nord Stream 2 AG, 16 ноября процедура сертификации была приостановлена.

Тогда сообщалось, что компания, главный офис которой находится в Швейцарии, решила не преобразовывать свою существующую правовую форму, а основать дочернюю компанию на территории Германии, чтобы обеспечить соответствие всем нормативным требованиям. Отмечалось, что процесс будет возобновлен, как только активы перейдут к "дочке".

"Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - сказали в пресс-службе Nord Stream 2 AG, добавив, что о дальнейших шагах будет сообщено дополнительно.

Газопровод, который тянется от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, был полностью достроен еще в сентябре.