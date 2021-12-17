Mitsubishi оказалась не готова к такому спросу на новый Outlander

В Японии начались продажи Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения, который по многим параметрам превосходит своего предшественника. Желающих купить новинку оказалось в семь раз больше, чем планировал автопроизводитель.

Так, в Mitsubishi рассчитывали, что в месяц будет продаваться по тысяче гибридных Outlander новой генерации. Реальность такова, что за кроссовером выстроилась очередь почти из семи тысяч человек.

Преимущественно покупатели выбирают авто в белом цвете - 44%, в чёрном - 12%, а двухцветная окраска понравилась 17% клиентов. Версию с семиместным салоном купили подавляющее большинство - ей отдали предпочтение 83% японцев.

Мировая премьера Mitsubishi Outlander PHEV состоялась в октябре 2021 года. Кроссовер получил модернизированную гибридную систему с увеличенной отдачей электродвигателей на обеих осях, аккумулятор большей ёмкости, который позволяет проезжать в режиме без выбросов до 90 км, а также улучшенную систему полного привода. В Японии гибридная модификация Outlander является безальтернативной. Цены на автомобиль стартуют от 4 621 100 йен (почти 3 млн рублей).

В России пока продаётся Mitsubishi Outlander прошлого поколения, прайс стартует от 1 959 000 рублей за версию с передним приводом и от 2 249 000 рублей за полноприводную модификацию.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.