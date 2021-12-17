Набиуллина допустила снижение стоимости ряда подорожавших товаров в 2022 году

Банк России допускает, что в 2022 году возможна коррекция цен по некоторым сильно подорожавшим в этом году товарам и услугам. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы исходим из того, что по некоторым товарам и услугам, которые сильно подорожали в этом году, в следующем году возможна коррекция. В одних случаях - благодаря нормализации ситуации со стороны предложения, в других - за счет исчерпания повышенного спроса", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, подобные процессы уже наблюдались: например, на фоне восстановления предложения свинины и мяса кур прекратился резкий рост цен на эти товары. Кроме того, ушел ажиотажный спрос на плиты и металлочерепицу, в результате чего цены на них снизились с июльского пика на 20% и 14% соответственно, добавила Набиуллина.

Она уточнила, что ускорение инфляции в последние месяцы связано и с временными, и с устойчивыми факторами. "К временным можно отнести и сдвиг сроков уборки урожая, и значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, и сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими, и ряд других ограничений на стороне предложения", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ напомнила, что, по прогнозу регулятора, инфляцию с текущих более чем 8% удастся снизить к концу 2022 года до 4-4,5% и здесь уже учтены и устойчивое снижение инфляции, и обратное дезинфляционное влияние со стороны части временных факторов.

Инфляция сейчас складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен - максимальные за последние шесть лет, отметили ранее в Банке России. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении, подчеркнули в ЦБ. На этом фоне Банк России в пятницу повысил ключевую ставку в седьмой раз подряд. Она выросла сразу на один процентный пункт - до 8,5% годовых.