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17.12.2021 14:07
Рубрика: Российский автопром

Названа причина простоя АвтоВАЗа. И это не дефицит электрокомпонентов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Очередной простой случился на АвтоВАЗе во вторую смену 15 декабря на линии B0, которая занята сборкой Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Он продлился и 16 декабря, что привело в общей сложности к отставанию от плана ещё на тысячу машин. Но, как оказалось, в остановке конвейера виноват не пресловутый дефицит электрокомпонентов, а невозможность доставить их вовремя.

"Автомобиль, перевозивший столь ценный для конвейера АвтоВАЗа груз, сломался по дороге. Причём, на внушительном расстоянии от Тольятти. Неисправность невозможно было устранить на месте, и на замену выслали другой тягач. На все это потребовалось немало времени, что и привело к остановке ПАП В0", - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Теперь компоненты имеются в достаточном для возобновления сборки автомобилей количестве. С целью ликвидации последствий от аварии грузовика и простоев, которые случались ранее, АвтоВАЗ вводит дополнительные рабочие смены в выходные дни: выпуск автомобилей организуют не только в субботу, но и в воскресенье, что позволит сократить отставание от производственных показателей примерно на 600 авто.

#Lada