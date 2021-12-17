Правительство поддержало введение уголовного наказания для лихачей на дорогах

Правительство одобрило проект закона об уголовной ответственности для водителей-лихачей. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. Председатель палаты Вячеслав Володин назвал крайне важным принять документ до конца года.

Получен положительный отзыв на законопроект о введении уголовной ответственности для лихачей за злостное нарушение правил дорожного движения, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

"Благодаря проведенной работе и вашему личному участию, Вячеслав Викторович, отзыв поступил, он положительный", - обратился он к Вячеславу Володину.

Спикер Госдумы, в свою очередь заявил о необходимости принять проект до конца года. Он напомнил, что осталась только следующая неделя.

Володин пояснил, что в законопроекте предлагается ввести уголовную ответственность до двух лет лишения свободы для лихачей на дорогах, если перед этим была два административных нарушения.

"А это значит - спасенные жизни людей,- подчеркнул спикер, - значит, будет больше порядка на дорогах. Представьте себе, какая проблема будет решена".

В понедельник, 20 декабря, по его словам, проект рассмотрит думский Совет. Первое чтение ожидается уже 21 декабря. "Если депутаты поддержат, попытаемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря", - добавил Володин.

Отметим, что законопроект инициировал глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Инициативу поддержали представители трех думских фракций.

Согласно пояснительной записке, уголовная ответственность будет наступать вследствие:

- превышения скорости на величину более 60 км/ч,

- выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута.

Это будет возможным, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Штраф для нарушителей сможет составить от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Возможны также обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет. И максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

По статистике, более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, отметили инициаторы.