Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей

Сенатор Ирина Рукавишникова рассказала о новом штрафе для водителей, для которых опасное вождение - стиль поведения на дороге.

"Конкретные меры пресечения предложены в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Нарушение правил дорожного движения повлечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей", - сообщила РИА Новости Рукавишникова. Она напомнила, что автомобиль - это источник повышенной опасности. А некоторые водители позволяют себе за рулем слишком многое.

Речь, в частности, идет о резких перестроениях сразу через две полосы, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах и так далее. Это достаточно распространенные нарушения, особенно в крупных российских городах.

Агрессивная езда зачастую является демонстративной, а наказание в отдельных случаях не предусмотрено. Например, если "лихач" спровоцировал ДТП, но не стал его участником, объясняет сенатор. Поэтому и необходимо внести соответствующие изменения в КоАП.

Автомобильный эксперт Егор Васильев, комментируя нововведение, подчеркнул, что опасное вождение - одна из самых больших проблем наших дорог. И штраф за такое вождение вполне логичен и обоснован.

"Если на этапе внедрения этой практики безопасности на наших дорогах станет больше, то отлично. А если нет, то финансовую нагрузку на нарушителей можно и повысить. Ведь безопасность превыше всего",- сказал Васильев.