Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в вечерние часы

В пятницу вечером на дорогах Москвы ожидают пробки в 8-9 баллов. Такой прогноз сделал департамент транспорта Москвы.

По данным Telegram-канала ведомства, основная причина - ранний пятничный час пик, большое количество машин в преддверии новогодних праздников, ремонтные работы на проезжей части, которые затрудняют движение.

"Обращаем внимание, что по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается снег с дождем, а температура опустится до -3 градусов, - сообщает Telegram-канал. - На дорогах возможно образование гололедицы. Это приведет к ухудшению трафика движения. В вечерний час пик рекомендуем городской транспорт, он работает штатно".

Основные заторы будут в центре Москвы, на Бульварном и Садовом кольце, а также на ТТК и на МКАД.

Как прогнозируют специалисты, основные пробки исчезнут после 20 часов.