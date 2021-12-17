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17.12.2021 10:08
Рубрика: Транспорт

Трассу М-12 до Казани построят в срок, несмотря на подорожание проекта

Текст: Нина Егоршева
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Строительство новой скоростной трассы М-12 Москва - Казань будет закончено в срок, несмотря на увеличение стоимости проекта. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и регионального Управления Федерального казначейства.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Хуснуллин: Трасса Москва-Казань-Екатеринбург строится с опережением графика

"Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было - за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике. В первую очередь, стройка Москва - Казань - автомобильная дорога. Основная стройка - это у нас Москва - Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок", - передает слова Силуанова ТАСС.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что новая скоростная трасса М-12 Москва-Казань позволит увеличить транзит грузов из Китая в Европу через Россию. Он пояснил, что растет транзитная перевозка грузов из Китая в Европу по железной дороге, и этот путь останется основным. Но расчеты показывают, что у грузоотправителей не будет конфликта интересов, если задействовать и автодорогу.