Ученые создали препарат для надежной и безопасной диагностики рака

Новости

Командующий РВСН: В России создается новый мобильный ракетный комплекс 07:17
Байден: "Омикрон"-штамм будет распространяться в США быстрее "дельты" 06:55
Китай после новых санкций обвинил США в нарушении правил торговли 06:28
На Камчатке убившего мужчину экс-депутата обвинили в браконьерстве 05:55
В Японском море БПК "Адмирал Пантелеев" уничтожил подлодку противника 05:37
Боевики ИГИЛ в 2020 году убили рекордное число людей 05:15
Представитель РФ в ООН назвал Украину проектом "анти-Россия" 04:40
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру 03:42
Видео: Над центральной частью Японии пролетел метеорит 03:20
Врач Шугушев рассказал о постковидном синдроме при "омикрон"-штамме 02:32
Детский омбудсмен: Почти все российские дети вывезены из Сирии 01:43
Вильфанд предупредил о сильной метели и очень низком давлении в Москве 01:20
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма 00:56
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 07:16
Рубрика: Общество

Ученые создали препарат для надежной и безопасной диагностики рака

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Федеральный исследовательский центр "КНЦ СО РАН" Фото: Федеральный исследовательский центр "КНЦ СО РАН"
Фото: Федеральный исследовательский центр "КНЦ СО РАН"

Международный коллектив ученых разработал новый способ обнаруживать в организме крохотные скопления раковых клеток и метастазов. Отсутствие ложноположительных результатов, которым отличается этот метод, существенно увеличит точность диагностики онкологических заболеваний. Исследование опубликовал авторитетный журнал Molecular Therapy - Nucleic Acids.

Фото: iStock
Создан "троянский конь", убивающий раковые клетки без вреда для здоровых

Применяемые до сих пор способы определять локализацию метастазов далеко не всегда позволяют различать в организме небольшие изменения тканей. Поэтому специалисты давно задумывались над необходимостью разработать препарат, который может метить даже маленькие опухоли, причем так, чтобы их можно было фиксировать при обследовании на обычных сканерах.

Команда ученых из Сибири, в том числе специалисты Красноярского научного центра СО РАН, совместно с коллегами из университета Оттавы создали необходимый радиофармпрепарат. При исследовании организма с помощью компьютерной томографии новая разработка позволяет увидеть даже небольшие скопления раковых клеток и метастазы.

Ученые использовали так называемые аптамеры - молекулы, которые могут связываться с другими молекулами или определенными клетками. В качестве метки используется изотоп углерода - он быстро распадается и не влияет на химические свойства молекул.

Новую систему уже протестировали на мышах. Препарат позволил выявить опухоли размером менее двух миллиметров. Для сравнения: используемая сейчас радиоактивная глюкоза дает возможность определить лишь очаги диаметром семь миллиметров.

"Мы смогли различить мелкие метастатические поражения по всему телу: в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах, легких, сердце, поджелудочной железе и даже в костном мозге ребер. Созданный препарат полностью выводился из организма в течение часа. Исследование острой токсичности показало, что препарат на основе аптамера безопасен", - уточнила заведующая лабораторией цифровых управляемых лекарств Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Анна Кичкайло.

Изобретение сибирских и канадских ученых позволяет не только диагностировать онкологические заболевания. Препарат можно применять и для адресной доставки лекарств в организм.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру
Врач Шугушев рассказал о постковидном синдроме при "омикрон"-штамме
В Центральной России похолодает до минус 35
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год