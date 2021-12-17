Ученые создали препарат для надежной и безопасной диагностики рака

Международный коллектив ученых разработал новый способ обнаруживать в организме крохотные скопления раковых клеток и метастазов. Отсутствие ложноположительных результатов, которым отличается этот метод, существенно увеличит точность диагностики онкологических заболеваний. Исследование опубликовал авторитетный журнал Molecular Therapy - Nucleic Acids.

Применяемые до сих пор способы определять локализацию метастазов далеко не всегда позволяют различать в организме небольшие изменения тканей. Поэтому специалисты давно задумывались над необходимостью разработать препарат, который может метить даже маленькие опухоли, причем так, чтобы их можно было фиксировать при обследовании на обычных сканерах.

Команда ученых из Сибири, в том числе специалисты Красноярского научного центра СО РАН, совместно с коллегами из университета Оттавы создали необходимый радиофармпрепарат. При исследовании организма с помощью компьютерной томографии новая разработка позволяет увидеть даже небольшие скопления раковых клеток и метастазы.

Ученые использовали так называемые аптамеры - молекулы, которые могут связываться с другими молекулами или определенными клетками. В качестве метки используется изотоп углерода - он быстро распадается и не влияет на химические свойства молекул.

Новую систему уже протестировали на мышах. Препарат позволил выявить опухоли размером менее двух миллиметров. Для сравнения: используемая сейчас радиоактивная глюкоза дает возможность определить лишь очаги диаметром семь миллиметров.

"Мы смогли различить мелкие метастатические поражения по всему телу: в щитовидной железе, желудке, печени, почках, кишечнике, мышцах, легких, сердце, поджелудочной железе и даже в костном мозге ребер. Созданный препарат полностью выводился из организма в течение часа. Исследование острой токсичности показало, что препарат на основе аптамера безопасен", - уточнила заведующая лабораторией цифровых управляемых лекарств Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Анна Кичкайло.

Изобретение сибирских и канадских ученых позволяет не только диагностировать онкологические заболевания. Препарат можно применять и для адресной доставки лекарств в организм.