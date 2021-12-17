Прокуратура и СК начали проверки пожара на строящемся корабле в Петербурге

По факту пожара на строящемся корвете "Проворный", который произошел на "Северной верфи" в Петербурге начаты проверки.

В частности, проверку проводит городская прокуратура. В ходе мероприятий надзорное ведомство намерено установить причины, способствовавшие ЧП и даст оценку тому, как на предприятии соблюдаются нормы пожарной безопасности.

Также на месте происшествия работают специалисты Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР, сообщили "РГ" в ведомстве.

Но пока проверочные мероприятия затруднены тем, что на корвете "Проворный" продолжает бушевать пожар. Его тушат по четвертому номеру сложности из пяти возможных, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.