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17.12.2021 22:46
Рубрика: Происшествия

Прокуратура и СК начали проверки пожара на строящемся корабле в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

По факту пожара на строящемся корвете "Проворный", который произошел на "Северной верфи" в Петербурге начаты проверки.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Двое пожарных пострадали при тушении горящего корабля в Петербурге

В частности, проверку проводит городская прокуратура. В ходе мероприятий надзорное ведомство намерено установить причины, способствовавшие ЧП и даст оценку тому, как на предприятии соблюдаются нормы пожарной безопасности.

Также на месте происшествия работают специалисты Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР, сообщили "РГ" в ведомстве.

Но пока проверочные мероприятия затруднены тем, что на корвете "Проворный" продолжает бушевать пожар. Его тушат по четвертому номеру сложности из пяти возможных, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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