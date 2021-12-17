Участники программы расселения аварийного жилья получили новые квартиры в "Жигулиной роще"

В новом столичном микрорайоне "Жигулина роща" прошла торжественная церемония передачи ключей от новых квартир. Первые 11 крымских семей получили жилье по федеральной программе расселения из аварийных домов. Жилой комплекс, в котором по этой программе купили 30 квартир, введен в эксплуатацию еще в сентябре. Все коммуникации подключены, квартиры уже с ремонтом и полностью готовы к заселению, дворы благоустроены.

- Это первые квартиры, которые передают по программе в Крыму, - рассказал директор застройщика ООО "СЗ "Столичная коммерческая группа" Эдуард Гривковский. - Мы рады участвовать в этой программе, рады, что люди получили свое новое жилье в комфортном районе с продуманной средой. В "Жигулиной роще" уже возведено 250 тысяч квадратных метров жилья, школа, четыре детских сада. Работает вся необходимая инфраструктура: магазины, парикмахерские, поликлиники, лаборатории.

Наталья Смирнова переезжает в новую квартиру из поселка Гвардейское, она рада, что жилье предоставили именно в этом месте.

- Давно мечтала здесь жить, здесь вся инфраструктура - школа, детсад и магазин большой рядом, и работать есть где. Очень удобно - всё готовое: мы переезжаем в квартиру, в которой уже всё есть.

Сегодня в Крыму в переселении нуждаются 1446 человек. По мнению федеральных властей регион может стать одним из первых субъектов РФ без аварийного жилья, и такие масштабные проекты, как "Жигулина роща", помогут воплотить эту идею в жизнь.

Директор застройщика ООО "СЗ "Столичная коммерческая группа" Эдуард Гривковский. Фото: "Владоград"

В рамках инвестсоглашения между властями Крыма и застройщиком района строить новые дома будут до 2026 года. Общая площадь "Жигулиной рощи" - 42 гектара, всего будет построено более 400 000 квадратных метров комфортабельного жилья с собственной инфраструктурой. Каждый двор оснащен детскими и спортивными площадками, есть поля для минифутбола и площадки для тенниса. Есть даже собственная прогулочная зона - набережная речки Славянки с велодорожкой. Строится многоуровневый паркинг на 5500 машиномест. Еще совсем недавно на строительстве "Школы XXI века" - важнейшего инфраструктурного проекта района - закладывали капсулу с посланием потомкам, а сегодня она работает, ее посещают 1100 детей.

Всего за несколько лет "Жигулина роща" превратилась в "город в городе". Изменился не только микрорайон, большие перемены произошли и вокруг: благодаря строительству новых дорожных развязок добираться до международного аэропорта Симферополь и до разных участков трассы "Таврида" стало еще удобнее. При этом центр столицы Крыма на фоне Чатырдага видно из окон домов: "Жигулина роща" расположена идеально и обеспечена всем необходимым.

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