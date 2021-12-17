Страны G7 назвали главную угрозу для населения во всем мире

Высокие темпы распространения штамма коронавируса "омикрон" страны "Большой семерки" (G7) признали самой серьезной угрозой для здоровья населения во всем мире. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Великобритании.

Министры здравоохранения G7 призвали укреплять сотрудничество между государствами и обмениваться имеющимися данными для того, чтобы как можно скорее найти способ решения проблемы. В совместном заявлении говорится о необходимости обеспечить равный доступ к прививкам и диагностике заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность дальнейшего распространения "омикрона" по России. Накануне стало известно о первом случае заражениями "омикроном" у человека, прибывшего не из ЮАР. Это студент, приехавший из Конго в Ростов-на-Дону. Глава Роспотребнадора подчеркнула, что в настоящее время обследуют контактировавших с этим человеком.

По последним данным, новый штамм выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.