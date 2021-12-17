Страны СНГ способны безболезненно преодолеть санкционное давление

Уверенность в том, что страны Содружества сообща смогут "преодолеть санкционное и внешнеполитическое давление", выразил 17 декабря первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов накануне встречи руководителей торгово-промышленных палат этой международной организации, передает БЕЛТА.

Во-первых, уточнил он, у государств существует "огромный потенциал, который, если его активизировать, можно относительно безболезненно преодолеть все барьеры, искусственные преграды, которые нам выстраивают в виде санкций".

Кроме того, считает чиновник, к решению проблем, стоящих перед экономикой суверенных государств, должны быть подключены не только государственные органы, но и общественные организации, к которым относятся и торгово-промышленные палаты.

Ведь ТПП, пояснил он, "объединяет по вертикали и горизонтали все слои бизнеса, начиная от мелкого до крупного, а также направления хозяйственно-экономической деятельности - промышленность, сельское хозяйство, финансы, услуги". Поэтому, убежден Анфимов, она может "нивелировать негативные последствия давления через активизацию взаимных связей между бизнес-структурами различных государств".

В рамках председательства РБ в Содружестве Независимых Государств, напоминает агентство, а также по случаю его 30-летия национальная торгово-промышленная палата проводит сегодня встречу руководителей ТПП, а также очередное заседание консультативного совета палат государств - членов Евразийского экономического союза, посвященное поддержке экспорта и продвижению товаров на рынки третьих стран.

В ходе мероприятий, уточняет агентство, будут обсуждаться опыт и результаты совместной работы, актуальные проблемы и планы взаимодействия на ближайшую перспективу, приоритетные направления развития сотрудничества ТПП СНГ.