Конституционный суд Беларуси: Санкции противоречат Уставу ООН

Пакет санкционных мер в отношении Беларуси, принятых коллективным Западом, не соответствуют Уставу ООН. Об этом заявил председатель Конституционного суда РБ Петр Миклашевич.

Оглашая в среду решение КС по делу о соответствии нормам международного права документов, принятых Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами, он констатировал, что они "не соответствуют Уставу ООН".

Во-первых, уточнил глава КС, эти документы "противоречат положениям глав 6 и 7 Устава этой международной организации, которыми установлен механизм применения превентивных и принудительных мер против государства только по решению Совета Безопасности ООН в целях поддержания международного мира и безопасности".

Кроме того, он напомнил, что обязательства государств по соблюдению принципа невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства и принципы суверенного равенства государств закреплены в Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета 1965 года, Декларации о принципах международного права 1970 года, Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 года.

Решение Конституционного суда по санкциям против Беларуси - правовой сигнал для ООН, считает председатель постоянной комиссии верхней палаты парламента РБ по законодательству Сергей Сивец, комментируя вердикт КС. К сожалению, констатировал он, практика последних десятилетий свидетельствует о том, что ряд государств порой грубо проводит политику нарушения общепризнанных принципов и норм международного права, которые в конечном итоге "вступают в противоречие по своему духу и содержанию с универсальными международными актами, приводят к нарушению архитектуры мирного сосуществования, деконсолидации сообщества и в конечном счете прямо ущемляют фундаментальные права и свободы граждан".

Сегодняшнее решение КС, полагает эксперт, послужит определенным правовым сигналом, в первую очередь для ООН, о необходимости эффективного и оперативного реагирования на грубое нарушение универсальных принципов и норм международного права. "Для того чтобы эта организация в конечном счете не превратилась в правовую и политическую декорацию, а, используя широкий инструментарий, имеющийся у нее согласно Уставу, смогла оперативно дать оценку и пресечь подобного рода противоправные действия со стороны определенных государств ", - резюмировал белорусский сенатор.