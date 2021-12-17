Указ губернатора Ульяновской области от 15 декабря 2021 года № 120 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в подпункте 2.1.1 подпункта 2.1:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"на проведение массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением на объектах спорта всероссийских соревнований, с учётом организации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость трибун, не превышающую 75 % от проектной вместимости, межрегиональных и региональных спортивных соревнований без участия зрителей;";

абзац седьмой дополнить словами "с учётом организации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость зала, не превышающую 75 % от проектной вместимости";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами) в период с 06.00 до 23.00 с учётом организации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость кинозала, не превышающую 75 % от его проектной вместимости, и наличия у всех работников, задействованных в обеспечении деятельности кинотеатров (кинозалов), сертификата о вакцинации либо справки о перенесённой коронавирусной инфекции при организации работы с соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора;";

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"на оказание услуг театрами с учётом организации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость зала, не превышающую 75 % от его проектной вместимости, фитнес-центрами, бассейнами, СПА-салонами, боулинг-клубами и караоке-залами в период с 06.00 до 23.00 при организации работы с соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора;";

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;

б) абзац первый подпункта 2.2.1 подпункта 2.2 дополнить словами "без ограничения количества посетителей от предельной вместимости объекта";

2) в подпункте 3.2 пункта 3:

а) подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:

"3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади места проведения массового мероприятия из расчёта не менее 4 квадратных метров на 1 человека, но не более 50 % вместимости соответствующего объекта, за исключением массовых мероприятий, для которых настоящим указом установлены иные требования к количеству посетителей.";

б) дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания:

"3.2.4. При проведении спортивных соревнований кроме требований подпунктов 3.2.1 и 3.2.3 настоящего подпункта обеспечить: допуск на объекты спорта участников соревнования (спортсмены, тренеры, судьи, обслуживающий персонал и другие, за исключением зрителей) только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесённой коронавирусной инфекции; предоставление каждой команде спортсменов при организации соревнований по командным видам спорта отдельной раздевалки; соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", методических рекомендаций Роспотребнадзора и требований Министерства спорта Российской Федерации.";

3) подпункт 9.2.4 подпункта 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов при оказании услуг фитнес-центрами, СПА-салонами, аквапарками и иными организациями, предоставляющими. услуги, деятельность которых не ограничена настоящим указом, из расчёта не менее 4 квадратных метров на 1 человека, но не более 50 % вместимости соответствующего объекта, а на объектах торговли -из расчёта 3 посетителя на 50 квадратных метров площади объекта.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских







