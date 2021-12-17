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17.12.2021 12:07
Рубрика: Товары и цены

В России в 2022 году могут ввести маркировку на автомобильные масла

Текст: Нина Егоршева

В следующем году в России могут ввести маркировку на автомобильные масла. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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"У нас постоянно расширяется ассортимент продукции, которая подходит под маркировку. Есть запрос сейчас на автомобильные масла, потому что большой объем, по утверждению производителей, контрафактной продукции на рынке масел", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о планах по внедрению маркировки в 2022 году.

Представитель Минпромторга отметил, что маркировка вводится поэтапно, чтобы не перегружать отрасль. "У нас большой запрос на легкую промышленность, то есть будет расширяться перечень продукции легкой промышленности. Сейчас очень много приходит от отраслей запросов с точки зрения проведения эксперимента. Сейчас еще идет эксперимент по никотиносодержащей продукции. На следующий год достаточно большие планы", - передает слова Евтухова ТАСС.

Ранее стало известно о планах Минпромторга начать маркировку пива в спецупаковке с сентября 2022 года, а пива в других видах упаковки - с декабря 2022 года. Причина ввода маркировки - высокая доля нелегального пива на рынке, которая местами достигает 30%. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки, пообещали, что маркировка пива в России не приведет к дефициту напитка, а также не подстегнет рост цен на продукцию.