Распоряжение губернатора Владимирской области от 17 декабря 2021 года № 221-рг "О мерах по недопущению распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" и во исполнение Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности":

1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Владимирской области экономическую деятельность, относящуюся к разделу "С" "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденного приказом Госстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее - заявитель), при достижении уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 не менее 80% от списочного состава работников направить одновременно (в один день):

1.1. Заявку на получение паспорта, характеризующего коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - заявка), по форме согласно Приложению № 1 в орган исполнительной власти области, к компетенции которого относится взаимодействие с заявителем в соответствии с его основным видом экономической деятельности (далее - орган исполнительной власти области).

1.2. Информацию о работниках, подтверждающую уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - информация о работниках), по форме согласно приложению № 2 в Департамент здравоохранения Владимирской области.

2. Рекомендовать заявителю:

2.1. Рассчитывать уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 на дату направления заявки в орган исполнительной власти области и информации о работниках в Департамент здравоохранения Владимирской области путем соотнесения суммарной численности работников, представивших в кадровую службу заявителя действующий на указанную дату сертификат о вакцинации вторым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или действующий сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, к списочной численности работников заявителя.

2.2. Направлять заявку на электронный адрес из раздела "Контакты" официального интернет-ресурса органа исполнительной власти области в формате электронной скан-копии документа, подписанного руководителем заявителя и заверенного печатью заявителя (при наличии).

2.3. Направлять информацию о работниках в Департамент здравоохранения Владимирской области нарочным с соблюдением необходимых правовых, организационных и технических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных.

2.4. Направлять заявку в орган исполнительной власти области и информацию о работниках в Департамент здравоохранения Владимирской области в сопровождении их электронных копий в редактируемом формате Word или Excell и письма на официальном бланке заявителя.

3. Возложить на заявителя ответственность за полноту и достоверность сведений в заявке и персональных данных работников.

4. Департаменту здравоохранения Владимирской области в течение десяти рабочих дней с даты регистрации письма заявителя, сопровождающего направление информации о работниках, организовать в пределах своих полномочий мероприятия по ее обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и направить в орган исполнительной власти области заключение о достоверности информации о работниках и уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо недостоверности информации о работниках, которая привела к уменьшению указанного заявителем уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 ниже показателя 80%.

5. Органу исполнительной власти области в течение пяти рабочих дней с даты получения заключения Департамента здравоохранения Владимирской области о достоверности информации о работниках и уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 оформить паспорт, характеризующий коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19, в виде документа на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 и направить его заявителю сопроводительным письмом.

6. Органу исполнительной власти области в течение пяти рабочих дней с даты получения заключения Департамента здравоохранения Владимирской области о недостоверности информации о работниках, которая привела к уменьшению указанного заявителем уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 ниже показателя 80%, подготовить письмо об отказе в выдаче заявителю паспорта, характеризующего коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19, и направить его на электронный адрес заявителя в формате электронной скан-копии документа.

7. Органу исполнительной власти области вести реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Владимирской области экономическую деятельность, относящуюся к разделу "С" "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденного приказом Госстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, получивших паспорт, характеризующий коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19, по форме согласно приложению № 4.

8. Органу исполнительной власти области обеспечить заявителям, получившим паспорт, характеризующий коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19, режим наибольшего экономического благоприятствования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации во Владимирской области и введения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

9. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора области от 22.06.2021 № 99-рг "О мерах по недопущению распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

11. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







