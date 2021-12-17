Власти обсуждают повышение ценовой планки для налога на шикарные авто

Российские власти обсуждают повышение ценовой планки для автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Да, обсуждаем, потому чтобы справедливость была", - передает РИА Новости слова Мантурова, который прокомментировал возможное повышение ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

Напомним, российские владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто Минпромторг обновляет каждый год. Сейчас роскошными в нашей стране считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Тем не менее из-за роста цен в этот список уже стали попадать машины, которые никогда не принадлежали к представителям премиального и люксового сегментов. Речь идет, например, о таких автомобилях как Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, KIA Mohave, Volkswagen Amarok, Nissan Murano и Subaru Outback.

Так называемый "налог на роскошь" появился в России в 2014 году. Этим словосочетанием назвали повышающий коэффициент транспортного налога для дорогих моделей авто. Так, для машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей транспортный налог умножался на 1,1. За автомобили стоимостью от 5 до 10 млн рублей владельцам приходится платить уже двойной налог. И втрое повышен налог на машины с ценником более 10 млн рублей.