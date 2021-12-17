Володин: Важно снять опасения на тему поправок о QR-кодах в общественных мест

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил в режиме обратной связи качественно подготовить законопроект о посещении общественных мест по сертификатам с QR-кодами.

Спикер напомнил, что президент поручил правительству РФ совместно с Госдумой и Советом Федерации, а также объединениями работодателей, предпринимателями и гражданским обществом доработать законопроект.

"Нам нужно правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты", - заявил Володин.

Он отметил, что многие его подписчики предлагают не рассматривать документ, вообще не обсуждать его. "Сделать вид, будто проблемы не существует. Но это безответственно перед гражданами", - подчеркнул спикер. Володин выразил уверенность, что задача депутатов заключается в том, чтобы "закон помог людям, защитил от вируса, при этом не нарушал их права".

"Диалог, который был у нас начат, принес результаты, - напомнил он, - законопроект о введении сертификатов на транспорте, вызвавший больше всего вопросов и критики, снят с рассмотрения".

Председатель ГД предложил вновь использовать режим обратной связи, чтобы совместно сделать все для качественной подготовки законопроекта о сертификатах ко второму чтению.

Напомним, что первое чтение проект прошел 16 декабря, кабмин и Госдума договорились о доработке. Для закрепления этих намерений было принято постановление ГД.