Польских военнослужащих перед убийством беженцев накачивали алкоголем

Его коллег по службе, подтвердил военнослужащий, обрабатывали психологически, потом поили алкоголем и заставляли под прицелом пистолета расстреливать беженцев в лесу. Во время интервью Чечко был задан вопрос о том, как вели себя беженцы перед расстрелом. "Я не хочу, извините, об этом говорить. Одни плачут, кричат. Другие стоят просто прямо", - кратко ответил он, добавив, что командиры отдавали приказ добивать раненых. "Говорили: добейте их!" - признался он.

Комментируя информацию о том, что некоторое время назад он якобы был задержан в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, военнослужащий ответил с сарказмом. "Да, и поэтому сбежал через колючую проволоку, раз забрали права. Прекрасный подход! Ну да, обычный пьяница", - признался он, уточнив, что "каждый раз, когда рассказывал о случаях, к которому их принуждали, всегда за этим стояло большое количество алкоголя, который давали солдатам".

Во время интервью, напоминает БЕЛТА, польский военнослужащий сообщил, что в какой-то момент на место его службы начали приезжать машины с пограничниками и стали забирать с собой его коллег. По дороге им предложили выпить. Добравшись до места, они увидели несколько человек. "Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову", - рассказал Чечко.

Среди тех, кого убивали польские пограничники, по его словам, были волонтеры и мигранты. "Я был в такой ситуации, когда подъезжал волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. - прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел две такие ситуации", - сообщил военнослужащий.

Тела мигрантов закопаны, уточнил он, или растерзаны волками. "Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать". Чечко признался, что испытывает чувство вины за свои поступки, даже невзирая на то, что они происходили по принуждению.

Как уже информировала "РГ", ссылаясь на данные белорусских пограничников, 16 декабря вблизи польской границы был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Эмиль Чечко, который заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Их части были переброшены для обеспечения охраны участка границы с РБ в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.