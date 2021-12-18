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Рубрика: В мире

Польских военнослужащих перед убийством беженцев накачивали алкоголем

Текст: Юрий Сизов
О фактах откровенного садизма в отношении беженцев поведал в субботу в эфире белорусского телеканала польский военнослужащий Эмиль Чечко. На днях он попросил политического убежища в Беларуси, чтобы, по его словам, "перестать исполнять преступные приказы своего руководства".

Его коллег по службе, подтвердил военнослужащий, обрабатывали психологически, потом поили алкоголем и заставляли под прицелом пистолета расстреливать беженцев в лесу. Во время интервью Чечко был задан вопрос о том, как вели себя беженцы перед расстрелом. "Я не хочу, извините, об этом говорить. Одни плачут, кричат. Другие стоят просто прямо", - кратко ответил он, добавив, что командиры отдавали приказ добивать раненых. "Говорили: добейте их!" - признался он.

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Комментируя информацию о том, что некоторое время назад он якобы был задержан в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, военнослужащий ответил с сарказмом. "Да, и поэтому сбежал через колючую проволоку, раз забрали права. Прекрасный подход! Ну да, обычный пьяница", - признался он, уточнив, что "каждый раз, когда рассказывал о случаях, к которому их принуждали, всегда за этим стояло большое количество алкоголя, который давали солдатам".

Во время интервью, напоминает БЕЛТА, польский военнослужащий сообщил, что в какой-то момент на место его службы начали приезжать машины с пограничниками и стали забирать с собой его коллег. По дороге им предложили выпить. Добравшись до места, они увидели несколько человек. "Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову", - рассказал Чечко.

Среди тех, кого убивали польские пограничники, по его словам, были волонтеры и мигранты. "Я был в такой ситуации, когда подъезжал волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. - прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел две такие ситуации", - сообщил военнослужащий.

Тела мигрантов закопаны, уточнил он, или растерзаны волками. "Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать". Чечко признался, что испытывает чувство вины за свои поступки, даже невзирая на то, что они происходили по принуждению.

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Как уже информировала "РГ", ссылаясь на данные белорусских пограничников, 16 декабря вблизи польской границы был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Эмиль Чечко, который заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Их части были переброшены для обеспечения охраны участка границы с РБ в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

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