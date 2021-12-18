Вашингтон при желании может повлиять на Киев, и, в частности, послать ясный сигнал о недопустимости пересмотра Минских соглашений. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, у США есть ресурсы, чтобы простимулировать украинского президента.

В этом вопросе Киев не будет слушать никого, кроме американцев. Такое мнение ранее озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что для улучшения ситуации на востоке Украины необходимо заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства. Мирное урегулирование в Донбассе возможно только через прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Но пока события развиваются по худшему сценарию. Напомним, в Верховную раду был внесен законопроект о государственной политике переходного периода. Принятие этого законопроекта будет означать полный выход Киева из Минских соглашений, напомнили в Кремле.

Германия и Франция также не спешат помогать. А добровольно украинская сторона выполнять соглашения не будет. "Если ее оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет", - подчеркнул глава МИД РФ.