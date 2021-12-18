Представитель МИД РФ Захарова призвала ОБСЕ защитить телеканал RT

"ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу", - цитирует РИА Новости Захарову. По ее словам, "это уже не цензура, это преследование". Российская сторона ждет от ОБСЕ решительного осуждения подобного поведения.

Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Руководитель немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина назвала иск необоснованным и абсурдным. Со своей стороны, глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид не скрывал, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".

Между тем в день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил Сообщества".