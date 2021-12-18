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18.12.2021 15:21
Рубрика: Экономика

В Сочи приступили к созданию искусственного острова с музеем Черного моря

Текст: Ирина Белова

Власти Сочи приступили к реализации проекта по созданию искусственного острова с развитой инфраструктурой в акватории Черного моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семена Вялкина.

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Остров будет находится в 150-200 метрах от берега пляжа "Маяк" Центрального района.

Как ранее сообщала "РГ", площадь насыпного острова составит восемь тысяч квадратных метров.

Проект, в котором предусмотрят зоны горно-санитарной охраны, а также для бизнеса, отдыха и развлечения, будет отражен в новом генеральном плане города.

К началу летнего курортного сезона-2022 первая часть этапа новой Центральной набережной будет завершена.

Напомним, в начале летнего сезона-2021 завершился первый этап реконструкции пляжа "Маяк" как части большого проекта по реконструкции главной центральной набережной Сочи.

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