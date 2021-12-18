Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 17 декабря 2021 года № 05-24 / 5 "О внесении дополнений в Постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям от 14.10.2021 года № 05-24 / 2"

Я, главный государственный санитарный врач по Свердловской области, Дмитрий Николаевич Козловских, оценив эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди населения Свердловской области.

За период с 06.12. по 12.12.2021 г. в целом по Свердловской области выявлено 4649 инфицированных COVID-19 (111,2%ооо).

Рост заболеваемости среди студентов начался с 36 недели с максимальным уровнем на 42 неделе 2021 г. (показатель на 100 тысяч - 44,79) и стабилизацией с 44 по 49 неделю 2021 г. на высоком уровне. При сохраняющемся высоком риске распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди студентов, наиболее активной социальной и возрастной группы населения, темпы иммунизации студенческой молодежи остаются низкими.

Так, по информации образовательных организаций высшего образования по состоянию на 16.12.2021г. вакцинировано 37 159 студентов - 45,3%, показатели охвата в разных образовательных организациях варьируют от 23% до 95,1%. Охват вакцинацией населения в целом по субъекту составляет - 53%.

Руководствуясь п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями от 09.11.2021 года, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Свердловской области, постановляю:

1. Дополнить п. 1 Постановления "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям от 14.10.2021 года № 05-24/2 (далее Постановление) подпунктом 1.4 следующего содержания:

"Обучающиеся в образовательных организациях высшего образования старше 18 лет".

2. Дополнить п. 2 Постановления абзацем следующего содержания: "Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной:

- в срок до 01.02.2022 года (включительно), указанным в подпункте 1.4 настоящего Постановления;

Вторым компонентом вакцины:

- в срок до 01.03.2022 года, указанным в подпункте 1.4 настоящего Постановления".

3. Дополнить подпункт 6.4.1 абзацем следующего содержания:

- в срок до 27.12.2021 года уточненного плана вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с подпунктом 1.4 настоящего Постановления.

4. Дополнить Постановление пунктом 9а следующего содержания: "Руководителям образовательных организаций высшего образования:

1. организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающихся в образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в порядке, установленном пунктами 2-4 настоящего Постановления;

2. принять меры по проведению информационно-разъяснительной работы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования старше 18 лет по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок".

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Д.Н.Козловских







