Постановление администрации Тамбовской области от 17 декабря 2021 года № 953 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 28.10.2021) следующие изменения:

в пункте 4:

в абзаце девятом слова "выданного не ранее чем за 72 часа" заменить словами "полученного не ранее чем за 48 часов";

дополнить абзацами следующего содержания:

"на организацию и проведение новогодних и рождественских праздников (далее - новогодние праздники) в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования при условии их проведения отдельно для каждой группы (класса), запрета на оказание услуг лицами, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств (группа 90.01 ОКВЭД), в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2, подгруппы 93.29.2, 93.29.9 ОКВЭД).

На новогоднем празднике допускается присутствие одного родителя при условии использования им средств индивидуальной защиты органов дыхания, наличия у него одного из документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), в электронном виде (на бумажном носителе), либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации от COVID-19;

справки (заключения) медицинской организации либо QR-кода, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев до посещения новогоднего праздника;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в электронном виде (на бумажном носителе), полученного не ранее чем за 48 часов до посещения новогоднего праздника.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17.12.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







