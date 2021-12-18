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18.12.2021 17:19
Рубрика: В мире

В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего в Беларусь солдата

Текст: Александр Саможнев

Районная прокуратура в Белостоке возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Беларусь военнослужащего и планирует объявить его в розыск. По данным информагентства PAP, военного обвиняют в дезертирстве. Ему грозит от одного до 10 лет лишения свободы.

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"В настоящее время проводится предварительное расследование", - цитирует ТАСС заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко. По его словам, по месту жительства солдата изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировалось ли бегство заранее или оно было спонтанным действием.

Заместитель прокурора пояснил, что обвинение не исключает подачи ходатайства о временном аресте. Для этого суд должен иметь доказательства, на основании которых он мог бы вынести такое решение.

Солдат Эмиль Чечко заявил агентствам, что устал терпеть "беззаконие" и "безумие" на границе. Он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию ЕС через Беларусь.

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