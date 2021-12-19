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Рубрика: В мире

Генсек НАТО выступил против проведения конференции с РФ о сферах влияния

Текст: Юрий Когалов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал неправильной идею проведения совместной с Россией конференции о сферах влияния. Об этом он заявил в интервью французской газете Journal de Dimanche.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Идея о проведении новой конференции, на которой мы заново будем обсуждать сферы влияния, в которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут и не могут делать, заставила бы нас сделать шаг назад, и это совсем неправильное направление", - заявил Столтенберг.

В то же время генсек НАТО признал необходимость обсуждения мер по укреплению доверия, контролю над вооружениями, обеспечению прозрачности учений, снижению рисков и напряженности - "всего, что могло бы улучшить наши отношения". При этом он подчеркнул, что альянс не отступит от своих основополагающих принципов.

Москва неоднократно обращала внимание, что заявления западных политиков о якобы существующих угрозах со стороны РФ используются для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ. В связи с этим МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва предлагает Вашингтону переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе.

"Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - заявил дипломат.

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, Россия подошла к моменту истины в отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться.

"И мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать", - отметил он. По мнению дипломата, отношения России и НАТО дошли до опасной черты.

"Наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", - пояснил Грушко.

В мире Международные организации НАТО Россия и НАТО Расширение НАТО

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