Глава минобороны Британии назвал маловероятной отправку войск на Украину

Великобритания вряд ли отправит свои войска на Украину в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет издание The Spectator со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

Глава военного ведомства обратил внимание на тот факт, что Украине не является членом НАТО.

"Поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска на Украину. Мы не должны дурачить людей", - заявил Уоллес.

По его словам, Киев осведомлен об этой позиции Лондона. Единственное, на что может рассчитывать Украина, это продажа ей оружия, и то Британия пока не определилась, будет ли это делать.

Как отмечает СМИ, Лондон последовал примеру Вашингтона в украинском вопросе. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. Аналогичным образом высказался генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Однако, как пишет The Wall Street Journal, Байден рассматривает возможность перенаправления вертолетов и другой военной техники, первоначально предназначавшейся для Афганистана, на Украину.

На тот факт, что западные страны продолжают милитаризацию Украины, поставляя в страну оружие и боевиков, уже неоднократно обращал внимание МИД РФ. А все заявления о готовящемся нападении России на Украину в Москве называют лишь предлогом для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ.

В связи с этим Москва подготовила и предложила США проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В них содержится призыв прекратить любое расширение альянса на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".