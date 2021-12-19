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19.12.2021 10:16
Рубрика: В мире

Глава минобороны Британии назвал маловероятной отправку войск на Украину

Текст: Юрий Когалов

Великобритания вряд ли отправит свои войска на Украину в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет издание The Spectator со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Глава военного ведомства обратил внимание на тот факт, что Украине не является членом НАТО.

"Поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска на Украину. Мы не должны дурачить людей", - заявил Уоллес.

По его словам, Киев осведомлен об этой позиции Лондона. Единственное, на что может рассчитывать Украина, это продажа ей оружия, и то Британия пока не определилась, будет ли это делать.

Как отмечает СМИ, Лондон последовал примеру Вашингтона в украинском вопросе. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. Аналогичным образом высказался генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Однако, как пишет The Wall Street Journal, Байден рассматривает возможность перенаправления вертолетов и другой военной техники, первоначально предназначавшейся для Афганистана, на Украину.

На тот факт, что западные страны продолжают милитаризацию Украины, поставляя в страну оружие и боевиков, уже неоднократно обращал внимание МИД РФ. А все заявления о готовящемся нападении России на Украину в Москве называют лишь предлогом для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ.

В связи с этим Москва подготовила и предложила США проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В них содержится призыв прекратить любое расширение альянса на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

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