Юрист напомнил о штрафах за неубранный снег

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) за неубранный на своей территории снег ответственности не несут и штрафы не получают. Однако бывают ситуации, когда могут наказать как физическое, так и юридическое лицо. Об этом напомнил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

По его словам, штраф грозит, в том случае, если неубранный снег перекрывает доступ к зданиям, строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным или искусственным водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Если неубранный снег на территории общего пользования создает препятствия, например, для проезда, то такое бездействие образует состав административного правонарушения и будет квалифицировано по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России, пояснил адвокат в беседе с агентством "Прайм". При этом не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения, то есть землепользователь, состоит к СНТ, является ли он членом товарищества или нет.

Данное нарушение влечет за собой предупреждение или административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей для физического лица и до 200 тысяч рублей для юридического лица.

Ранее в Санкт-Петербурге было заведено сразу два уголовных дела в связи с травмами людей, полученными от падения на них снега и льда с крыш. Еще по двум другим инцидентам проводится доследственные проверки. Об этом сообщает СК по Петербургу. А в Перми чиновников обязали гулять по неубранным улицам.