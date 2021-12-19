Почему в России автомобилисты меняют масло вдвое чаще, чем в Европе

Не секрет, что регламенты замены моторного масла в Европе и России заметно отличаются, а именно в большинстве стран Старого света рекомендуется проводить замену смазки в среднем раз в 20-30 тысяч км. В то время как в нашей стране типичный срок обновления лубриканта - раз в 10-15 тысяч км. Разберемся в причинах такой разницы.

В рекомендациях о замене масла российские и зарубежные автопроизводители руководствуются в первую очередь особенностями эксплуатации автомобилей на том или ином рынке.

В случае с Россией условия езды характеризуются как тяжелые. Под этим понимается частое использование машины при сильной запыленности, регулярные поездки на короткие расстояния, стояние в заторах, длительная эксплуатация автомобиля в регионах с низкой температурой, а также использование некачественного бензина и дизельного топлива с повышенным содержанием серы.

В результате, говорят эксперты, в российских реалиях происходит быстрое старение моторного масла, что вызывает ускоренный износ трущихся элементов двигателя с перспективой его капитального ремонта. Таким образом, если, скажем, Volkswagen и Nissan рекомендуют для ряда своих моделей, эксплуатирующихся на европейском рынке, замену масла раз 30 тысяч и 20 тысяч км соответственно, то в России интервал составляет, как правило, 15 тысяч км.

Более того, компания Toyota, как известно, считает российские условия эксплуатации машин едва ли не экстремально тяжелыми, в связи с чем моторное масло на машинах, эксплуатирующихся в России, рекомендуется менять каждые 10 тысяч км или раз в год (в зависимости от того, что наступит раньше). Для сравнения, в странах Европы интервал замены составляет в среднем - 15 тысяч км, в США - 16 тысяч км.

Также компания УАЗ рекомендует менять масло в своих полноприводных моделях раз в 10 тысяч км, но если эксплуатация проходит в тяжелых условиях или неблагоприятном климате, этот интервал рекомендуется сократить. Впрочем, такая практика связана также и с техническими особенностями уазовских машин. В частности, из-за большого объема поддона картера на модели "Патриот" смазка быстрее обычного разжижается бензином. В том числе поэтому выполняют процедуру замены масла в среднем на 7,5 тысячах км, а некоторые даже проводят превентивную замену смазки после зимнего сезона.

В то же время из общего правила уменьшения интервала замены масла для нашей страны было в свое время сделано исключение - компания Ford рекомендовала менять смазку на автомобилях семейства Focus каждые 20 тысяч км (или раз в год). И тем не менее, согласно исследованиям, проведенным специалистами НАМИ и экспертами ведущих российских автомобильных журналов, пакет присадок вырабатывался в фордовских двигателях Duratec даже раньше 9 тысяч км пробега. Щелочность масла падала к этому рубежу больше чем вдвое, и соответственно масло нужно было менять. Как бы то ни было, в 2011 года "Форд Мотор Компани" уменьшила рекомендованный межсервисный интервал до 15 000 км или 1 года, фактически подтвердив выкладки российских ученых и автоэкспертов.

Наконец, правда и то, что при определении интервалов замены масла нужно руководствоваться не столько километражем, сколько моточасами. Моточас, как известно, соответствует астрономическому часу работы коленвала при холостых или умеренных оборотах (1500-1600 об/мин). Считается, что для легковых автомобилей моточас можно условно приравнять к 12-14 км спокойной езды на умеренных скоростях. Что касается типичного для нашей страны интервала замены масла 15 тысяч км, это порядка 200-250 моточасов работы двигателя.

Верно и то, что, если машина эксплуатируется в южных регионах страны, практически не стоит в пробках и на ТО в двигатель заливают качественную синтетику, интервал замены легко можно приблизить к европейскому, читай - увеличить его примерно на треть (если вы, конечно, не боитесь слететь с гарантии, или она истекла). И наоборот - ездите в регионах с экстремально низкой температурой, эксплуатируете машину в режиме такси, больше стоите в пробках, чем едете, придерживайтесь регламента, обозначенного автопроизводителем, а то и вовсе проводите превентивную замену масла.