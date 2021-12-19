Подержанные машины с пневмоподвеской: какие выбирать и на что смотреть

Многие автомобилисты могут удивиться, но в 2021 году у автомобильной пневмоподвески 75-летний юбилей! Впервые такая конструкция появилась на послевоенном прототипе 1946 года, а уже в 1955-ом гидропневматическая подвеска пошла в серию на легендарном Citroen DS. Сегодня "пневма" почти полностью - удел премиальных автомобилей. А поскольку с возрастом такие машины неплохо теряют в цене, любители недорогой подержанной роскоши частенько сталкиваются с дополнительными проблемами, когда однажды утром видят своего любимца лежащим на "брюхе". Как этого избежать и в какую сторону смотреть при выборе?

О том, что пневмоподвеска - не такая сложная система, как может показаться на первый взгляд, и в целом ремонтопригодна, мы подробно писали еще в начале года. Теперь же добавим фактуры и рассмотрим проблемы конкретных представителей на вторичном рынке.

Кратко напомним, что пневмоподвеска конструктивно состоит из компрессора, ресивера (баллон с воздухом), пневмоподушек, системы трубопроводов и клапанных блоков, датчиков положения кузова и электронного блока управления.

Сначала общие рекомендации, по которым можно определить, насколько проблемным может оказаться автомобиль с пневмоподвеской.

1.Седан, кроссовер, внедорожник

Фото: Istock

Именно в таком порядке увеличивается количество проблем с пневмоподвеской на соответствующем типе авто. Почему так, думается, всем понятно - в зависимости от возможностей автомобиля увеличивается нагрузка на систему.

На седанах представительского класса пневмоподвеска изнашивается дольше всего, во-первых, потому что такие машины не выезжают на бездорожье. Это не только уберегает их от дополнительных нагрузок, но и защищает от грязи, которая является одним из главных факторов повреждения элементов пневмосистемы.

Во-вторых, подобные автомобили нередко используются с водителем, задачей которого является перевозить босса в максимальном комфорте, так что представительские авто обычно получают соответствующий уровень обслуживания.

Ну а в-третьих, кузов седан уберегает заднюю ось от чрезмерной нагрузки в силу самого маленького среди всех упомянутых типов авто багажника.

На втором месте идут всевозможные премиальные кроссоверы - начиная от Audi Allroad и заканчивая Porsche Cayenne - которые порой могут мало в чем уступать по проходимости настоящим "джипам", но реально в таком режиме не используются. При выборе нужно смотреть на конструктивные особенности конкретных моделей и аккуратность эксплуатации, которая видна по состоянию кузова и порогов в частности, а также косвенно по ухоженности интерьера.

Само собой, крупные и мощные проходимцы вроде Land Rover Discovery, Mercedes-Benz ML\GLE или Jeep Grand Cherokee в зоне риска. Хозяева перечисленных авто порой не прочь проверить их способности вне асфальта, а также не всегда с заботой отнестись к соответствующему обслуживанию.

2.Чем меньше двигатель, тем лучше

Фото: Istock

Казалось бы, причем тут пневмоподвеска? На самом деле связь прямая: чем меньше, а значит легче двигатель, тем меньше нагрузка на переднюю ось.

Это практически закономерность: пневмоподвеска на автомобилях с двигателем V6 живет дольше, чем на машинах с двигателем V8. Еще один дополнительный фактор мощного мотора - постоянное провоцирование водителя на агрессивную езду с резкими стартами и торможениями, что дополнительно нагружает элементы шасси - особенно в условиях разбитых дорог.

3.Качественная мойка и повсеместная защита - залог долгой жизни пневмоподвески

Фото: Istock

Как уже было неоднократно отмечено, качественная профилактика многократно продлевает пневмоподвеске жизнь. Если речь идет о вседорожниках, то, в первую очередь, стоит пристальное внимание уделить защите элементов системы. Пыльники на подушках, металлическая защита компрессора, ресивера и магистралей должны быть в обязательном порядке. Нередко эти элементы умудряются повредить даже на сервисе лапами подъемника.

Если при выборе подержанной машины вы видите на ней полный комплект защиты, это хороший признак. Плохой, если защита повсеместно повреждена или помята - это говорит о том, что хозяин был заядлым "джипером", а значит нагрузка на систему была максимальной.

Качественная мойка влияет не меньше: закисшие датчики, разъеденные от соли магистрали, перетертая песчаным абразивом резина пневмоподушек - чуть ни самые частые проблемы с "пневмой". Причем всего этого можно избежать именно благодаря качественной мойке со снятием колес. Только не стоит забывать, что мойка в холодное время года должна быть только отапливаемой. Оставшаяся на деталях "пневмы" вода, замерзнув, может повредить те же датчики положения кузова или порезать подушки.

Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz S-Class

Фото: Пресс-служба Audi.

Три машины, отличающиеся неплохой живучестью пневмоподвески. В среднем даже при не самом внимательном владельце система, как правило, проходит не меньше 120-130 тыс.км, а у заботливых хозяев ходит не меньше 150 тыс.км. Это следствие хорошей защиты деталей подвески и эксплуатационных нюансов, описанных выше.

Главная проблема всех трех автомобилей - интегрирование пневмоподушек вместе с амортизаторами в единую пневмостойку. Срок службы самого амортизатора может оказаться заметно меньше, чем элементов "пневмы". Но менять в результате все равно придется все целиком. А еще хуже, что для сохранения премиального поведения на дороге менять стойки придется парами.

Для справки: стоимость одной оригинальной передней пневмостойки на Mercedes-Benz S500 W221 2010 года выпуска составляет около 200 тыс.рублей, качественный неоригинал обойдется минимум в 100 тыс.рублей, китайские аналоги неизвестного качества - около 50 тыс.рублей. Таким образом, ремонт только передней подвески с учетом работ может обойтись от 150 тыс. рублей до полумиллиона!

Вседорожники концерна VAG

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Если говорить о вседорожниках, то меньше всего технических проблем встречается у Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Porsche Cayenne, опять же, во-многом, благодаря чисто городской эксплуатации.

Чаще остальных деталей начинает беспокоить перепускной клапан ресивера, который тянет за собой выход из строя компрессора, поскольку последний, пытаясь вернуть в систему нужное давление, работает под постоянной нагрузкой. А вот амортизаторы на этих вседорожниках достаточно живучие и порой выхаживают до 200 тыс.км.

Запчасти на вседорожники немногим дешевле мерседесовских. Оригинальная пневмостойка на Volkswagen Touareg обойдется около 165 000 рублей.

Вседорожники Land Rover и Mercedes-Benz

Фото: Пресс-служба Land Rover.

Подержанные внедорожники Land Rover известны своей капризностью. Самое интересное, что пневмосистема на них достаточно надежна. Подводит английские автомобили слабая защищенность деталей от сложных условий эксплуатации: в зоне риска электропроводка, датчики, блок управления, а также коррозионная и абразивная стойкость.

Представители бренда рассказывают, что хотели дать возможность заработать дилерам - защитные узлы, включая пыльники на стойки, продаются как доп.оборудование. По факту защиту ставят не все, а имидж серьезного вездехода подталкивает владельцев Land Rover к внедорожным подвигам.

Частично все эти проблемы актуальны и для внедорожников Mercedes-Benz за исключением того, что вне асфальта они оказываются заметно реже. Конструктивные особенности расположения деталей пневмоподвески приводят к тому, что на них летит вся грязь и вода, которая вызывает проблемы.

Единственная радость заключается в том, что даже на столь уважаемые автомобили появилось достаточное количество неоригинальных запчастей, а также мастеров, готовых взяться за восстановление элементов. Кроме того, на отдельные модели существуют даже специальные кит-комплекты, которые позволяют заменить пневмоподвеску на обычную, решив машину первозданного комфорта, но и многих возрастных проблем.