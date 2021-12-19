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19.12.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Подержанные машины с пневмоподвеской: какие выбирать и на что смотреть

Текст: Никита Юшкевич
Многие автомобилисты могут удивиться, но в 2021 году у автомобильной пневмоподвески 75-летний юбилей! Впервые такая конструкция появилась на послевоенном прототипе 1946 года, а уже в 1955-ом гидропневматическая подвеска пошла в серию на легендарном Citroen DS. Сегодня "пневма" почти полностью - удел премиальных автомобилей. А поскольку с возрастом такие машины неплохо теряют в цене, любители недорогой подержанной роскоши частенько сталкиваются с дополнительными проблемами, когда однажды утром видят своего любимца лежащим на "брюхе". Как этого избежать и в какую сторону смотреть при выборе?
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

О том, что пневмоподвеска - не такая сложная система, как может показаться на первый взгляд, и в целом ремонтопригодна, мы подробно писали еще в начале года. Теперь же добавим фактуры и рассмотрим проблемы конкретных представителей на вторичном рынке.

Кратко напомним, что пневмоподвеска конструктивно состоит из компрессора, ресивера (баллон с воздухом), пневмоподушек, системы трубопроводов и клапанных блоков, датчиков положения кузова и электронного блока управления.

Сначала общие рекомендации, по которым можно определить, насколько проблемным может оказаться автомобиль с пневмоподвеской.

1.Седан, кроссовер, внедорожник
Фото: Istock

Именно в таком порядке увеличивается количество проблем с пневмоподвеской на соответствующем типе авто. Почему так, думается, всем понятно - в зависимости от возможностей автомобиля увеличивается нагрузка на систему.

На седанах представительского класса пневмоподвеска изнашивается дольше всего, во-первых, потому что такие машины не выезжают на бездорожье. Это не только уберегает их от дополнительных нагрузок, но и защищает от грязи, которая является одним из главных факторов повреждения элементов пневмосистемы.

Во-вторых, подобные автомобили нередко используются с водителем, задачей которого является перевозить босса в максимальном комфорте, так что представительские авто обычно получают соответствующий уровень обслуживания.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Ну а в-третьих, кузов седан уберегает заднюю ось от чрезмерной нагрузки в силу самого маленького среди всех упомянутых типов авто багажника.

На втором месте идут всевозможные премиальные кроссоверы - начиная от Audi Allroad и заканчивая Porsche Cayenne - которые порой могут мало в чем уступать по проходимости настоящим "джипам", но реально в таком режиме не используются. При выборе нужно смотреть на конструктивные особенности конкретных моделей и аккуратность эксплуатации, которая видна по состоянию кузова и порогов в частности, а также косвенно по ухоженности интерьера.

Само собой, крупные и мощные проходимцы вроде Land Rover Discovery, Mercedes-Benz ML\GLE или Jeep Grand Cherokee в зоне риска. Хозяева перечисленных авто порой не прочь проверить их способности вне асфальта, а также не всегда с заботой отнестись к соответствующему обслуживанию.

2.Чем меньше двигатель, тем лучше
Фото: Istock

Казалось бы, причем тут пневмоподвеска? На самом деле связь прямая: чем меньше, а значит легче двигатель, тем меньше нагрузка на переднюю ось.

Это практически закономерность: пневмоподвеска на автомобилях с двигателем V6 живет дольше, чем на машинах с двигателем V8. Еще один дополнительный фактор мощного мотора - постоянное провоцирование водителя на агрессивную езду с резкими стартами и торможениями, что дополнительно нагружает элементы шасси - особенно в условиях разбитых дорог.

3.Качественная мойка и повсеместная защита - залог долгой жизни пневмоподвески
Фото: Istock

Как уже было неоднократно отмечено, качественная профилактика многократно продлевает пневмоподвеске жизнь. Если речь идет о вседорожниках, то, в первую очередь, стоит пристальное внимание уделить защите элементов системы. Пыльники на подушках, металлическая защита компрессора, ресивера и магистралей должны быть в обязательном порядке. Нередко эти элементы умудряются повредить даже на сервисе лапами подъемника.

Фото: Istock
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Если при выборе подержанной машины вы видите на ней полный комплект защиты, это хороший признак. Плохой, если защита повсеместно повреждена или помята - это говорит о том, что хозяин был заядлым "джипером", а значит нагрузка на систему была максимальной.

Качественная мойка влияет не меньше: закисшие датчики, разъеденные от соли магистрали, перетертая песчаным абразивом резина пневмоподушек - чуть ни самые частые проблемы с "пневмой". Причем всего этого можно избежать именно благодаря качественной мойке со снятием колес. Только не стоит забывать, что мойка в холодное время года должна быть только отапливаемой. Оставшаяся на деталях "пневмы" вода, замерзнув, может повредить те же датчики положения кузова или порезать подушки.

Audi A8, Lexus LS, Mercedes-Benz S-Class
Фото: Пресс-служба Audi.

Три машины, отличающиеся неплохой живучестью пневмоподвески. В среднем даже при не самом внимательном владельце система, как правило, проходит не меньше 120-130 тыс.км, а у заботливых хозяев ходит не меньше 150 тыс.км. Это следствие хорошей защиты деталей подвески и эксплуатационных нюансов, описанных выше.

Фото: Istock
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Главная проблема всех трех автомобилей - интегрирование пневмоподушек вместе с амортизаторами в единую пневмостойку. Срок службы самого амортизатора может оказаться заметно меньше, чем элементов "пневмы". Но менять в результате все равно придется все целиком. А еще хуже, что для сохранения премиального поведения на дороге менять стойки придется парами.

Для справки: стоимость одной оригинальной передней пневмостойки на Mercedes-Benz S500 W221 2010 года выпуска составляет около 200 тыс.рублей, качественный неоригинал обойдется минимум в 100 тыс.рублей, китайские аналоги неизвестного качества - около 50 тыс.рублей. Таким образом, ремонт только передней подвески с учетом работ может обойтись от 150 тыс. рублей до полумиллиона!

Вседорожники концерна VAG
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Если говорить о вседорожниках, то меньше всего технических проблем встречается у Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Porsche Cayenne, опять же, во-многом, благодаря чисто городской эксплуатации.

Чаще остальных деталей начинает беспокоить перепускной клапан ресивера, который тянет за собой выход из строя компрессора, поскольку последний, пытаясь вернуть в систему нужное давление, работает под постоянной нагрузкой. А вот амортизаторы на этих вседорожниках достаточно живучие и порой выхаживают до 200 тыс.км.

Запчасти на вседорожники немногим дешевле мерседесовских. Оригинальная пневмостойка на Volkswagen Touareg обойдется около 165 000 рублей.

Вседорожники Land Rover и Mercedes-Benz
Фото: Пресс-служба Land Rover.

Подержанные внедорожники Land Rover известны своей капризностью. Самое интересное, что пневмосистема на них достаточно надежна. Подводит английские автомобили слабая защищенность деталей от сложных условий эксплуатации: в зоне риска электропроводка, датчики, блок управления, а также коррозионная и абразивная стойкость.

Фото: Istock
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Представители бренда рассказывают, что хотели дать возможность заработать дилерам - защитные узлы, включая пыльники на стойки, продаются как доп.оборудование. По факту защиту ставят не все, а имидж серьезного вездехода подталкивает владельцев Land Rover к внедорожным подвигам.

Частично все эти проблемы актуальны и для внедорожников Mercedes-Benz за исключением того, что вне асфальта они оказываются заметно реже. Конструктивные особенности расположения деталей пневмоподвески приводят к тому, что на них летит вся грязь и вода, которая вызывает проблемы.

Единственная радость заключается в том, что даже на столь уважаемые автомобили появилось достаточное количество неоригинальных запчастей, а также мастеров, готовых взяться за восстановление элементов. Кроме того, на отдельные модели существуют даже специальные кит-комплекты, которые позволяют заменить пневмоподвеску на обычную, решив машину первозданного комфорта, но и многих возрастных проблем.

#Volkswagen #Mercedes-Benz #Audi #Lexus